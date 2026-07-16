إسرائيل تقتل 4 فلسطينيين وتوسع مناطق سيطرتها شرقي مدينة غزة

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

قتل الجيش الإسرائيلي، الخميس، 4 فلسطينيين بقصف جوي ومدفعي، ووسع نطاق سيطرته في المناطق الشرقية من مدينة غزة.

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وفي أحدث الهجمات، قتل الشاب نهاد رياض عروق (33 عاماً) جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على منطقة الميناء غربي مدينة غزة، وفق بيان مقتضب لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

فيما أكد مصدر طبي بمستشفى الشفاء للأناضول أن عروق قتل جراء غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في منطقة الميناء، مشيرا إلى إصابة آخرين (لم يحدد عددهم) بينهم أطفال.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر طبي للأناضول بمقتل الفلسطيني إبراهيم خطاب (37 عاما)، وإصابة زوجته وأطفاله جراء قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من آليات إسرائيلية توغلت في محيط مفترق دولة جنوب شرقي حي الزيتون بمدينة غزة.

كما أفاد مصدر في مستشفى الشفاء للأناضول بـ"وصول جثماني الشهيدين محمد الريفي وسهيل اهديبي، ومصابين آخرين (لم يحدد عددهم)، جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على تجمع مدنيين في محيط مفترق السنافور بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة".

في الأثناء، أفادت مصادر محلية وشهود عيان للأناضول بتوغل آليات إسرائيلية ليلا في محيط مفترق دولة جنوب شرقي حي الزيتون بمدينة غزة، وسط غطاء كثيف من القصف المدفعي وإطلاق النار.

وأضاف الشهود أن الآليات الإسرائيلية تقدمت عشرات الأمتار نحو شارع صلاح الدين، وأزاحت المكعبات الإسمنتية التي ترمز إلى ما يسمى "الخط الأصفر" نحو الغرب، في توسعة جديدة لمناطق سيطرة الجيش، وتضييق المساحة المتاحة للفلسطينيين في القطاع.

وأشاروا إلى أن المنطقة شهدت نزوح عشرات العائلات التي سارعت إلى مغادرة أماكن سكنها، وسط حالة من الهلع في ظل إطلاق النار والقذائف الإسرائيلية.

ووثق ناشطون اندلاع حريق في أحد المحال التجارية بمحيط المنطقة المذكورة، جراء القصف وإطلاق النار الإسرائيلي.

و"الخط الأصفر" شريط أمني فرضته إسرائيل داخل قطاع غزة، وتمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المناطق القريبة منه، فيما تسيطر على أكثر من 70 بالمئة من مساحة القطاع.

ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، عمد الجيش الإسرائيلي إلى توسيع نطاق سيطرته في مناطق تقع خارج سيطرته بموجب الاتفاق، إذ ارتفعت نسبة الأراضي التي يسيطر عليها من 53 بالمئة إلى 70 بالمئة، وفق تصريحات مسؤولين إسرائيليين.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار حتى الأربعاء عن مقتل 1123 فلسطينيا وإصابة 3616 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع.