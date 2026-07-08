إسرائيل تفرج عن 15 أسيرا فلسطينيا من غزة والمستشفى أولى وجهاتهم ‎اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقلتهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع..

غزة/ حسني نديم/ الأناضول

أفرجت إسرائيل، الأربعاء، عن 15 أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة، وصلوا إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم جنوبا.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر طبية، بأن الأسرى وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع على متن حافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي سراحهم عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضافت المصادر أن المفرج عنهم خضعوا لفحوصات طبية وسريرية للاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

وبين الحين والآخر، تفرج إسرائيل عن دفعات محدودة من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية، في وقت تؤكد فيه مؤسسات حقوقية وشهادات أسرى سابقين تعرض المعتقلين لعمليات تعذيب وتجويع وإهمال طبي داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

وتأتي عمليات الإفراج المتقطعة في سياق أعقب صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها حركة "حماس" وإسرائيل بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية أمريكية، ودخلت حيز التنفيذ في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وأفرجت خلالها إسرائيل عن نحو 1700 أسير من قطاع غزة.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بدعم أمريكي، عن أكثر من 73 ألف قتيل و173 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية، وفق بيانات فلسطينية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية أمريكية، ضمن خطة تهدف إلى إنهاء الحرب.

ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية، يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم نحو 350 طفلا و84 امرأة، وسط تقارير متواصلة عن تعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي وسوء المعاملة.

