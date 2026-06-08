إسرائيل تفرج عن لاعبة منتخب فلسطين الكروي رند الحلواني

القدس/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

أفرجت السلطات الإسرائيلية، عن لاعبة المنتخب الفلسطيني لكرة القدم للسيدات رند الحلواني، بعد احتجاز دام نحو أسبوع.

وقالت محافظة القدس الفلسطينية، في بيان وصل الأناضول، إن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الحلواني (20 عاماً) مع فرض الحبس المنزلي عليها لمدة خمسة أيام.

وأوضحت المحافظة أن الحلواني استُدعيت الثلاثاء إلى التحقيق في مركز شرطة "تل بيوت" غرب مدينة القدس، قبل أن يتم اعتقالها وتحويلها إلى المحكمة التي قررت تمديد احتجازها.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة خروج رند الحلواني ولقائها ذويها، بعد احتجاز دام لمدة أسبوع تقريبا.

فيما لا تزال اللاعبة السابقة في المنتخب الوطني للسيدات نتالي أبو دية، رهن الاعتقال، منذ احتجازها من قبل قوات إسرائيلية الثلاثاء الماضي، عقب مداهمة منزلها في رام الله.

وكانت متحدثة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ديما يوسف، اعتبرت في تصريحات سابقة للأناضول، أن اعتقال اللاعبتين "ليس حادثة معزولة"، بل يأتي ضمن "استهداف ممنهج للرياضيين الفلسطينيين".

وأضافت يوسف أن هذه الإجراءات تمثل "انتهاكاً واضحاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)"، التي تنص على حماية الرياضيين وضمان عدم استهدافهم لأسباب غير رياضية.​​​​​​​

وتقول مؤسسات فلسطينية إن الحركة الرياضية كانت من بين القطاعات الأكثر تضرراً، مع اتساع نطاق الاستهداف ليشمل اللاعبين والأندية والمنشآت الرياضية، في سياق حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها في الضفة الغربية.​​​​​​​

