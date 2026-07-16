إسرائيل تدعي اغتيال ناشط في "حماس" وسط غزة

القدس/ الأناضول

ادعى الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه اغتال ناشطا ميدانيا في حركة "حماس" وسط قطاع غزة.

وقال في بيان إنه شن هجوما وسط قطاع غزة، الأربعاء، وقتل عمر أحمد أبو قاسم، مدعيا أنه "مسؤول قنص" في "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس".

وأضاف أن أبو قاسم "حاول خلال الفترة الأخيرة إعادة تأهيل الجناح العسكري لحماس".

وحتى الساعة 11:00 ت.غ، لم تعقب "حماس" على بيان الجيش الإسرائيلي، الذي يتحدث بوتيرة شبه يومية عن اغتيال ناشطين في الحركة.

وبدعم أمريكي، بدأت إسرائيل، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب الإبادة الجماعية في غزة، ما أسفر عن أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل القصف، ما قتل ألفا و123 فلسطينيا وأصاب 3 آلاف و616، معظمهم أطفال ونساء.



كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع كارثية.

وفي عام 1948، أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض إسرائيل الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.