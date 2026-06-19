أوكسفام: منع إسرائيل للمساعدات جزء من العقاب الجماعي للفلسطينيين

نيويورك / الأناضول

قالت مسؤولة السياسات الإنسانية العالمية في منظمة أوكسفام الدولية للإغاثة بشرى الخالدي إن منع إسرائيل للمساعدات الإنسانية جزء من العقاب الجماعي للفلسطينيين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الخالدي أمام مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة لمناقشة القضية الفلسطينية ضمن بند "الوضع في الشرق الأوسط"، الخميس.

وأضافت الخالدي أن إسرائيل تواصل قتل المدنيين الفلسطينيين وحصارهم في القطاع في مساحة صغيرة.

وأشارت إلى أن إسرائيل تمنع المنظمات الإنسانية، بما فيها الأمم المتحدة، من أداء مهامها، وأن ذلك يشكل جزءا من "العقاب الجماعي" المفروض على الفلسطينيين.

وشددت على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بمحاسبة الأطراف المعنية الآن، وليس بعد المزيد من المفاوضات السياسية.

ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وفي ختام كلمتها وجهت الخالدي رسالة مباشرة إلى أعضاء مجلس الأمن قائلة إن التاريخ لن يتذكر عدد التقارير التي أُعدَّت أو عدد الاجتماعات التي عُقِدت بشأن غزة، بل سيتذكر ما إذا كان هذا المجلس تحرك بسرعة وشجاعة وإنسانية في وقت كانت فيه الأرواح تُدمَّر أمام أعين الجميع.

ويعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من أوضاع معيشية وصحية متردية واستمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وتتنصل إسرائيل من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، بما يشمل فتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء، فضلا عن مواد إعمار البنية التحتية.

وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد عامين من الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وخلفت نحو 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.