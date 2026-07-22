أم فلسطينية تفقد جنينها بعد اعتداء مستوطنين على منزلها جنوب الخليل

رام الله/عوض الرجوب/الأناضول



فقدت أم فلسطينية جنينها، الثلاثاء، بعد اعتداء مستوطنين إسرائيليين على منزلها جنوب الخليل، فيما أصيب فلسطينيون في هجمات للمستوطنين واقتحامات للجيش الإسرائيلي بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقال أسامة مخامرة، الناشط في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بمسافر يطا جنوب الخليل، إن المواطنة رقية ربعي تعرضت لـ"صدمة وخوف" إثر هجوم شنه مستوطنون، الأحد، على منزلها في قرية التوانة بالخليل.

وأضاف، في بيان، أن المستوطنين ألقوا الحجارة على المنزل وأحرقوه، كما أحرقوا المسجد وعددا من المنازل في القرية.

وأوضح مخامرة أن الأم نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج عقب الاعتداء، إلا أن حالتها الصحية تدهورت الثلاثاء، وبعد نقلها مجددا إلى المستشفى تبين وفاة جنينها نتيجة ما تعرضت له من صدمة وخوف، بحسب البيان.

وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن مستوطنين هاجموا أطراف بلدة ترمسعيا شرق رام الله ومدخلها الرئيسي، وأشعلوا النيران في أرض زراعية ومنعوا المواطنين من إخمادها.

وذكرت إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية أن مستوطنين أحرقوا ممتلكات مزارع فلسطيني في بلدة الزاوية غرب سلفيت.

فيما أفادت منظمة "البيدر" الحقوقية بأن مستوطنين اقتحموا أطراف قرية جالود جنوب شرق نابلس وأضرموا النيران في أراضٍ زراعية، قبل أن يتصدى لهم الأهالي، ما أدى إلى وقوع إصابات بين الفلسطينيين.

بالتزامن، واصل الجيش الإسرائيلي اقتحاماته لعدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، حيث أصيب شاب برضوض وكدمات إثر سقوطه أثناء ملاحقة جنود إسرائيليين له في بلدة أبو ديس، جنوب شرق القدس المحتلة، وفق محافظة القدس.

ونشرت المحافظة مقطع فيديو يظهر تعثر الشاب وسقوطه من منحدر خلال المطاردة ثم يقف ويفر من المكان بينما يلاحقه الجنود.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وإطلاق قنابل الغاز والصوت، بحسب "وفا".

وذكرت إذاعة "صوت فلسطين" أن مواجهات اندلعت خلال اقتحام الجيش بلدتي سعير شمال الخليل وكفر مالك شمال شرق رام الله، وقرية دير جرير شرق المدينة، حيث أطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، كما أطلقوا قنابل الصوت تجاه فلسطينيين في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتكب المستوطنون 3488 اعتداءً بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في 6 يوليو/ تموز الجاري.

وتشهد الضفة الغربية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، ما أسفر عن مقتل 1182 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا، إضافة إلى اعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني.​​​​​​​

