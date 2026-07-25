ألبانيز تقول إن مستوطنين والجيش الإسرائيلي يرتكبون معا "مذابح" بالضفة

إسطنبول/ الأناضول

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، السبت، إن مستوطنين والجيش الإسرائيلي يرتكبون معا "مذابح جماعية" ضد مدنيين عزل في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت ألبانيز، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "مذابح جماعية ضد مدنيين عزل في أنحاء الضفة الغربية كافة، فيما تتعرض غزة للقصف".

وتابعت: "مدنيون إسرائيليون والجيش الإسرائيلي يوحدون صفوفهم".

وشددت على أن الأمر "لا يقتصر على نتنياهو وعدد قليل من العناصر الفاسدة"، مضيفة: "هذه هي إسرائيل".

وطالبت ألبانيز بـ"حظر السلاح الآن ووقف التجارة الآن"، معتبرة أن هذا ما يقتضيه القانون الدولي.

يتبع//