وفد إماراتي يشارك بملتقى اقتصادي في دمشق لتعزيز التعاون مع سوريا وفق بيان لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية..

ليث الجنيدي / الأناضول

‏وصل وفد إماراتي إلى العاصمة السورية دمشق، الأحد، للمشاركة في فعاليات ملتقى اقتصادي بين البلدين يهدف إلى تعزيز التعاون.

وقالت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية في بيان: "وصل إلى مطار دمشق الدولي وفد إماراتي يترأسه وزير التجارة ثاني بن أحمد الزيودي، ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في الإمارات عمر حبتور الدرعي".

وأضافت الوزارة أن الوفد سيشارك "في فعاليات الملتقى السوري الإماراتي الذي تستضيفه العاصمة دمشق"، دون تحديد موعده ومدته.

وأشارت إلى أن الوفد الإماراتي جرى استقباله من قبل وزيري الاقتصاد نضال الشعار، والأوقاف محمد أبو الخير شكري، ورئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء "أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سورية والإمارات، وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية؛ بما يسهم في دعم فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين البلدين".

والأربعاء، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع وفد اقتصادي إماراتي برئاسة رجل الأعمال محمد علي راشد العبار، بقصر الشعب بدمشق، فرص الاستثمار والتطوير العقاري في بلاده، وفق بيان للرئاسة السورية.



وتأتي هذه اللقاءات لتؤكد الرغبة الجادة في الانتقال بالبلاد من مربع الاستقرار السياسي إلى مرحلة البناء والإعمار الاقتصادي، بدعم خليجي وعربي وإقليمي.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 تمكن الثوار السوريون بقيادة أحمد الشرع من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000- 2024).