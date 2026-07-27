الشركة السورية للبترول قالت إن كوادرها باشرت عمليات التفريغ في خزانات بانياس..

وصول ناقلتي مازوت وغاز إلى سوريا لتأمين الاحتياجات النفطية الشركة السورية للبترول قالت إن كوادرها باشرت عمليات التفريغ في خزانات بانياس..

إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول

استقبل مصب بانياس البحري بمحافظة طرطوس غربي سوريا، الاثنين، ناقلتي مازوت وغاز مسال، في إطار استمرار تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية.

وقالت الشركة السورية للبترول (حكومية) في بيان إن وصول الشحنتين يأتي في إطار جهود تأمين الاستقرار في إمدادات الطاقة، دون تحديد الجهة التي قدمت منها الناقلتان.

وتحمل الناقلة الأولى 64 ألفاً و324 طناً مترياً من المازوت، فيما تحمل الثانية 5 آلاف و620.3 طناً مترياً من الغاز المسال.

وقالت الشركة إن كوادرها "باشرت تنفيذ أعمال ربط الناقلتين وتفريغ الشحنتين إلى خزانات بانياس عقب استكمال الإجراءات الفنية اللازمة وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية".

وتأتي الشحنتان في وقت تواجه فيه البلاد تحديات متواصلة في تأمين المشتقات النفطية للسوق المحلية.

وتسعى الجهات المعنية لدعم الخزانات الرئيسية بمدينة بانياس الساحلية بشحنات دورية للحفاظ على استقرار إمدادات الوقود والغاز للقطاعات الخدمية والصناعية والحد من الاختناقات التموينية.