بحسب الشركة السورية للبترول التي لم تحدد مصدر الشحنة

وصول ناقلة محملة بـ37 ألف طن بنزين إلى سوريا بحسب الشركة السورية للبترول التي لم تحدد مصدر الشحنة

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

وصلت ناقلة محملة بنحو 37 ألفاً و646 طناً مترياً من مادة البنزين، إلى مصب بانياس النفطي بمحافظة طرطوس السورية غربي البلاد في إطار مساعي تعزيز استقرار إمدادات المشتقات النفطية وتأمين احتياجات السوق المحلية.

وقالت الشركة السورية للبترول (حكومية)، في بيان، إن وصول هذه الدفعة (لم تحدد مصدرها) يأتي ضمن الخطة الرامية لرفع جاهزية المخزون وضمان انتظام تدفق البنزين إلى مختلف المحافظات.

من جانبها، أكدت وزارة الطاقة السورية متابعتها لتنفيذ الخطط الرامية لوصول المشتقات النفطية للبلاد "وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية؛ بما يدعم استقرار السوق، ويعزز جاهزية القطاع لخدمة الاحتياجات المتزايدة".



وكان مصب بانياس البحري قد استقبل، الاثنين، ناقلتي مازوت وغاز مسال؛ حملت الأولى 64 ألفاً و324 طناً مترياً من المازوت، فيما حملت الثانية 5 آلاف و620.3 طناً مترياً من الغاز المسال.

وتسعى الجهات المعنية لدعم الخزانات الرئيسية بمدينة بانياس الساحلية بشحنات دورية للحفاظ على استقرار إمدادات الوقود والغاز للقطاعات الخدمية والصناعية والحد من الاختناقات التموينية.