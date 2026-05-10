وصول الدفعة الأولى من الحجاج السوريين إلى مطار جدة وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية..

وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة غربي السعودية، السبت، الدفعة الأولى من الحجاج السوريين القادمين عبر الجو لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وكان في استقبال الحجاج البالغ عدد 340 حاجا لدى وصولهم، القائم بأعمال سفارة سوريا لدى السعودية، محسن مهباش، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وكان هؤلاء الحجاج غادروا في وقت سابق اليوم إلى جدة عبر رحلة انطلقت من مطار دمشق الدولي.

وفي 30 إبريل/ نيسان الماضي، أعلن مدير إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية، محمد نور أعرج، عن إتمام كل الاستعدادات اللازمة لسفر الحجاج هذا الموسم عبر مطارات دمشق، وحلب، وإسطنبول، والقاهرة، وغازي عنتاب.

وكانت "سانا" نقلت عن وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، قوله، إن "عدد الحجاج السوريين لهذا العام يبلغ 22 ألفا و500 حاج".

وبين شكري أن "الرحلات انطلقت صباح اليوم السبت، وتستمر لغاية الـ 21 من مايو/ أيار الجاري، لضمان وصول جميع الحجاج إلى بيت الله الحرام بسلامة".