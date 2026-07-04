وزير خارجية سوريا ونظيره الفرنسي يبحثان تعزيز العلاقات وتطوير التعاون

دمشق/ ليث الجنيدي/ الأناضول

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، السبت، تعزيز العلاقات وتطوير التعاون بين البلدين.

وقالت الخارجية السورية، في بيان، إن الشيباني، "تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو".

وبحث الجانبان "التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية"، وفق البيان.

كما ناقشا "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في خدمة مصالح الشعبين الصديقين".

وتسعى فرنسا لإعادة صياغة علاقاتها مع سوريا الجديدة بناءً على المصالح المشتركة والملفات الأمنية والإنسانية.

جدير بالذكر أن فرنسا من أبرز الدول الغربية التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، وأغلقت سفارتها هناك عام 2012 احتجاجًا على قمع النظام المخلوع للثورة السورية.