قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق أحمد الدالاتي قال لـ"الإخبارية": التحقيقات الأولية مع الخلية التي أُلقي القبض عليها المتورطة بتفجيرات دمشق في 7 يوليو الجاري تظهر أنها تتبع لتنظيم داعش الإرهابي

وزير الداخلية السوري: ضبط الخلية المسؤولة عن تفجيرات الثلاثا قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق أحمد الدالاتي قال لـ"الإخبارية": التحقيقات الأولية مع الخلية التي أُلقي القبض عليها المتورطة بتفجيرات دمشق في 7 يوليو الجاري تظهر أنها تتبع لتنظيم داعش الإرهابي

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الخميس، إلقاء القبض على "الخلية الإرهابية" المسؤولة عن التفجيرات التي استهدفت العاصمة دمشق قبل يومين.

وقال خطاب، في تدوينة عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا".

وأوضح أنه "عقب استكمال التحقيقات، سنكشف للرأي العام هوية أفراد الخلية، وأدوارهم، وكامل ارتباطاتهم".

وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، نقلت فضائية "الإخبارية" الرسمية، عن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي، قوله إن "التحقيقات الأولية مع الخلية التي أُلقي القبض عليها المتورطة بتفجيرات دمشق في 7 تموز (يوليو) الجاري تظهر أنها تتبع لتنظيم داعش" الإرهابي.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية السورية، إصابة 18 شخصا، بينهم 4 من عناصر الشرطة، إثر انفجار عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع قرب مبنى وزارة السياحة في دمشق.

فيما أعلنت وزارة الصحة، آنذاك، أن الحصيلة النهائية للتفجيرين بلغت قتيلا واحدا و36 مصابا.

وتزامن التفجيران مع زيارة أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى دمشق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين، فيما تواصل السلطات السورية جهودها لتعزيز الأمن منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر عام 2024.