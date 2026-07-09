التفجيران اللذان وقعا قرب مبنى وزارة السياحة أسفرا عن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة..

وزير الداخلية السوري: ضبط الخلية المسؤولة عن تفجيرات الثلاثاء التفجيران اللذان وقعا قرب مبنى وزارة السياحة أسفرا عن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة..

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الخميس، إلقاء القبض على "الخلية الإرهابية" المسؤولة عن التفجيرات التي استهدفت العاصمة دمشق قبل يومين.

وقال خطاب، في تدوينة عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا".

وأوضح أنه "عقب استكمال التحقيقات، سنكشف للرأي العام هوية أفراد الخلية، وأدوارهم، وكامل ارتباطاتهم".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية السورية، إصابة 18 شخصا، بينهم 4 من عناصر الشرطة، إثر انفجار عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع قرب مبنى وزارة السياحة في دمشق.

فيما أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، أن الحصيلة النهائية للتفجيرين بلغت قتيلا واحدا و36 مصابا.

وتزامن التفجيران مع زيارة أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى دمشق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين، فيما تواصل السلطات السورية جهودها لتعزيز الأمن منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر عام 2024.