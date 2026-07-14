مدير "الطاقة الذرية" يلتقي الشرع والشيباني بدمشق ويبحث تعزيز التعاون

إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول

التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، الثلاثاء، الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير خارجيته أسعد الشيباني، وجرى بحث سبل تعزيز التعاون بين دمشق والوكالة.

وأفادت الرئاسة السورية، في بيان، بأن الشرع استقبل غروسي بقصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور الشيباني، دون تفاصيل أخرى.

بدورها، قالت وزارة الخارجية السورية في بيان، إن الشيباني استقبل غروسي بدمشق، بحضور المدير العام لهيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة.

وأضافت الوزارة بأنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين سوريا والوكالة الدولية في المجالات ذات الصلة".

وهذه الزيارة الثانية لمدير الوكالة الدولية إلى دمشق في عهد الإدارة السورية الجديدة، حيث أجرى غروسي زيارته الأولى في يونيو/ حزيران 2025، والتقى خلالها الشرع لبحث تسوية الملفات العالقة.

وكانت الزيارة السابقة قد أثمرت عن منح مفتشي الوكالة حق "الوصول الفوري وبلا قيود" للمواقع المعنية بالتحقق، مما دفع غروسي للإشادة بـ"شفافية دمشق".

كما أطلقت الوكالة حينها برنامج دعم طبي وتنموي لسوريا، شمل توفير معدات لمكافحة السرطان، ومساعدات زراعية ومائية، إلى جانب بحث استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وتوليد الكهرباء.