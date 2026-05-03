مباحثات سورية مصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

إسطنبول/ الأناضول

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، برفقة وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، الأحد، مع رجال أعمال مصريين، بالقاهرة، تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة الشيباني والشعار، إلى مصر، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأفادت الوكالة بأنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا ومصر"، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق الأحد، بحث الشيباني، في أول زيارة رسمية له إلى القاهرة، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لـ"سانا".

وخلال زيارته والشيباني للقاهرة، أصدر الشعار، قرارا بتشكيل "مجلس الأعمال السوري المصري"، وذلك في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين.

ويعد القرار استكمالا لسلسلة من الخطوات التي اتخذها الوزير الشعار في 26 مارس/ آذار الماضي، حيث أصدر في حينه ثلاثة قرارات لتشكيل مجالس أعمال مشتركة مع كل من إسبانيا والكويت وهولندا.

وتهدف هذه التحركات إلى تفعيل دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وبناء جسور تجارية متينة تربط الاقتصاد السوري بالأسواق العربية والعالمية.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، وفدا لاتحاد الغرف التجارية المصرية، في العاصمة دمشق.

وقال حينها إن العلاقة السورية المصرية "ليست ترفا، وإنما واجب"، داعيا في الوقت ذاته أن تكون في مسارها الصحيح.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، دخل الثوار السوريون دمشق معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 - 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971 - 2000).