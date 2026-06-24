مباحثات سورية إماراتية لتطوير قطاع النقل ومشاريع البنية التحتية

سوريا/ ليث الجنيدي/ الأناضول

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر، مع وفد إماراتي، الأربعاء، آليات تطوير الشحن البري وتحديث شبكات النقل والمرافق الحيوية، وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات اللوجستية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير بدر، ووفد إماراتي برئاسة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية محمد المنصوري، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت الوكالة إن الجانبين ناقشا واقع النقل البري والخدمات اللوجستية في سوريا، وسبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات، إلى جانب فرص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية للنقل.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير السوري، واقع قطاع النقل في البلاد.



وأشار إلى أن إجمالي طول شبكة السكك الحديدية يبلغ نحو 2500 كيلومتر، منها 1052 كيلومترا فقط قيد الخدمة حاليا، بينما تتوزع بقية المشاريع بين قيد الإنشاء والدراسة.

وتحدث الوزير السوري عن مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على منحة بقيمة 200 مليون دولار لأعمال تأهيل إسعافية، إضافة إلى العمل على تفعيل مذكرة تفاهم لإنشاء "مرافئ جافة" في دمشق وحلب وحمص.

وأوضح أن شبكة الطرق المركزية في سوريا تمتد على 9 آلاف و58 كيلومترا من أصل 45 ألفا و349 كيلومترا لشبكة الطرق العامة، وتضم 1618 كيلومترا من الطرق السريعة ونحو ألف جسر، بينها 86 جسرا تعرضت لأضرار خلال السنوات الماضية.

كما شدد على أهمية تحديث أسطول الشاحنات ومركبات النقل المتقادمة لرفع كفاءة حركة الشحن والتجارة.

وعرض الوزير السوري على الوفد الإماراتي عددا من المشاريع المطروحة للاستثمار، تشمل خدمات الإشراف والتنفيذ لتأهيل محاور طرقية رئيسية.

من جانبه، أعرب الوفد الإماراتي عن اهتمامه بدراسة فرص الاستثمار والمساهمة في مشاريع إعادة تأهيل شبكة النقل البري، وبحث التحديات المرتبطة بحركة الشحن عبر الحدود بين سوريا ودول الخليج.

واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل مشتركة لمناقشة آليات تمويل وتنفيذ المشاريع المطروحة.

وتسعى سوريا إلى جذب الاستثمارات الخارجية وتوسيع الشراكات الاقتصادية للمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية وقطاع النقل، بعد سنوات من التدهور الذي لحق بالمرافق العامة خلال حكم نظام الأسد.