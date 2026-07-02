خلال لقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني مع وزير الخارجية السوري على هامش زيارة يجريها إلى بيروت

لبنان.. جنبلاط والشيباني يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا خلال لقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني مع وزير الخارجية السوري على هامش زيارة يجريها إلى بيروت

ليث الجنيدي / الأناضول

أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الخميس، أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة اللبنانية بيروت، التي يجري إليها الشيباني زيارة رسمية غير محددة المدة، وفق بيان للخارجية السورية.

وقالت الوزارة إن الشيباني وجنبلاط أكدا خلال اللقاء التأكيد على "أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها".

وبحث الجانبان "آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين البلدين".

ووصل الشيباني إلى بيروت في وقت سابق الخميس، في زيارة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين.

وتأتي الزيارة في إطار مساعٍ مشتركة لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا أواخر عام 2024.

ويأمل الجانبان أن تسهم اللقاءات في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، وتطوير التنسيق الثنائي على أساس احترام سيادة البلدين والمصالح المشتركة، بما يدعم الاستقرار في المنطقة.