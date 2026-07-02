في أول زيارة من نوعها لمسؤول سوري رفيع إلى المدينة ذات الغالبية السنية

لبنان.. الشيباني يزور طرابلس وسط استقبال شعبي ورسمي في أول زيارة من نوعها لمسؤول سوري رفيع إلى المدينة ذات الغالبية السنية

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

وصل وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، الخميس، إلى مدينة طرابلس شمالي لبنان، وسط استقبال شعبي ورسمي.

وشارك مئات اللبنانيين في استقبال الشيباني، وسط مدينة طرابلس، حيث تجمعوا حاملين لافتات مرحبة بالوزير السوري.

ووصل الشيباني، إلى دار الفتوى في المدينة، حيث كان في استقباله مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام.

وإلى جانب الوزير الشيباني والمفتي إمام، تم عقد اجتماع في دار الفتوى حضره نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، ونواب وممثلون عن الطوائف الدينية، وفعاليات اقتصادية واجتماعية.

وهذه أول زيارة من نوعها لمسؤول سوري رفيع إلى طرابلس الشرق، ذات الغالبية السنية.

وجاءت زيارة الشيباني لطرابلس في ختام زيارته الرسمية إلى لبنان، والتي بدأها صباح الخميس، والتقى خلالها مسؤولين لبنانيين.

​​​​​​​وسبق الزيارة استعدادات في طرابلس لاستقبال الشيباني، حيث جرى تعليق لافتات على الطرقات الرئيسة ترحب بزيارة الوزير السوري إلى عاصمة الشمال اللبناني وثاني كبرى مدن البلاد.