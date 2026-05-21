قوات إسرائيلية تتوغل في ريف درعا جنوبي سوريا

توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، الخميس، في ريف محافظة درعا جنوبي سوريا، في انتهاك جديد لسيادة البلد العربي.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن قوات إسرائيلية توغلت فجر الخميس لمنطقة وادي الرقاد قرب قرية جملة في ريف درعا الغربي، عبر عدة آليات عسكرية.

وأضافت أن القوات المنطلقة من ثكنة الجزيرة العسكرية في الجولان السوري المحتل، نفذت تحركات ميدانية داخل محيط الوادي، وسط حالة من التوتر والحذر بين الأهالي، دون تسجيل اشتباكات أو اعتقالات.

وأفادت الوكالة بأن القوات الإسرائيلية قصفت، مساء الأربعاء، محيط تل الأحمر الشرقي بريف محافظة القنيطرة الجنوبي (جنوب غرب)، بعدد من قذائف المدفعية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي انتهاك سيادة سوريا، لا سيما في الجنوب، عبر قصف وتوغلات تتخللها إقامة حواجز وتفتيش المارة ودهم منازل واعتقال مدنيين، بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وتحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ حرب يونيو/ حزيران 1967، كما وسعت رقعة احتلالها عقب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد أواخر 2024.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة مع سوريا عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة، فيما أكدت دمشق التزامها بالاتفاقية.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة بعد الإطاحة بنظام الأسد غارات على سوريا أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.