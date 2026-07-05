استقبل أول طرد بريدي دولي قادما من الأردن، وفق وكالة "سانا"..

عودة البريد الدولي إلى مطار دمشق بعد توقف عقد استقبل أول طرد بريدي دولي قادما من الأردن، وفق وكالة "سانا"..

إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول



استقبل مطار دمشق الدولي، الأحد، أول طرد بريدي دولي قادما من الأردن، في خطوة تؤذن باستئناف استقبال البريد الخارجي عبر المطار بعد توقف دام أكثر من عشرة أعوام.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بـ"وصول أول طرد بريدي دولي إلى مطار دمشق الدولي قادما من المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضافت أن ذلك يعد "إيذانا باستئناف استقبال البريد الخارجي عبر المطار بعد توقف دام أكثر من عشرة أعوام".

ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في إعادة ربط الشبكة البريدية السورية بالمنظومة الدولية، وتسهيل تبادل الرسائل والطرود للمواطنين والمؤسسات عبر بوابة دمشق الجوية، بدءا من الجوار الإقليمي.

ويمثل استئناف هذه الخدمة مؤشرا جديدا على تحسن الأمن والخدمات، بعد سنوات من انقطاعها بسبب الظروف السياسية والأمنية في البلاد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971-2000).