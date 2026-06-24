واردات الأردن من سوريا تراجعت بـ42.9 بالمئة، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية

صادرات الأردن إلى سوريا ترتفع 38.4 بالمئة في الثلث الأول من 2026 واردات الأردن من سوريا تراجعت بـ42.9 بالمئة، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

سجلت الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال الثلث الأول من عام 2026 ارتفاعا بـ38.4 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 101 مليون دينار أردني (نحو 142 مليونا و410 آلاف دولار)، وفق بيانات رسمية.

وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، الأربعاء، أن قيمة الصادرات إلى السوق السورية ارتفعت إلى 101 مليون دينار أردني في الثلث الأول من عام 2026 بعد أن كانت 73 مليون دينار (نحو 102 مليون و930 ألف دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

في المقابل، تراجعت قيمة واردات الأردن من سوريا بنسبة 42.9 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الجاري.

وانخفضت قيمة الواردات في الفترة المذكورة إلى 12 مليون دينار (نحو 16 مليونا و920 ألف دولار)، مقارنة مع 21 مليون دينار (نحو 29 مليونا و610 آلاف دولار) في نفس الفترة من 2025.

ومن المتوقع أن يشهد التبادل التجاري بين البلدين مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، مدعوما بمخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان أواخر أبريل/ نيسان الماضي.

وتوجت الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري بتوقيع نحو 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في أكثر من 21 قطاعا حيويا.

ويتزامن التحسن في التبادل التجاري بين الأردن وسوريا مع إعادة تنشيط المعابر الحدودية وتزايد الحاجة السورية لإعادة الإعمار وفتح الأسواق أمام السلع الأساسية ومواد البناء منذ سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.