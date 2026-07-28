شركتان ألمانيتان تُطلقان رحلات جوية منتظمة ومباشرة إلى سوريا شركتا "LEAV Aviation" و"Sundair"، بحسب الهيئة العامة للطيران المدني السوري..

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري عودة الرحلات الجوية المنتظمة والمباشرة لشركتي طيران ألمانيتين واستئنافها، بعد سنوات من التراجع الحاد في العبور الجوي فوق الأجواء السورية.

جاء ذلك وفق بيان للهيئة، مساء الاثنين، أكدت فيه أن عودة الطيران الألماني تُسهم في تعزيز الربط الجوي بين سوريا وألمانيا، وتوفر خيارات سفر متنوعة، وتوسع شبكة الوجهات الجوية من وإلى المطارات السورية.

وأفادت الهيئة بأن شركة "LEAV Aviation" الألمانية ستبدأ تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين مدينتي دوسلدورف ودمشق اعتبارًا من 29 يوليو/ تموز 2026.

كما ستبدأ الشركة تشغيل رحلاتها المنتظمة بين كولن وحلب شمالي البلاد اعتبارًا من 1 أغسطس/ آب المقبل.

وأضافت الهيئة أن شركة "Sundair" الألمانية ستشرع بدورها في تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين برلين ودمشق اعتبارا من 1 أغسطس أيضا.

وستطلق الشركة رحلاتها المباشرة بين برلين وحلب شمالي البلاد اعتبارا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

والثلاثاء، نقلت قناة "الإخبارية السورية" عن رئيس هيئة الطيران المدني السوري عمر الحصري قوله إن "عودة الطيران الألماني تعيد بناء الثقة الدولية، وهي مؤشر لانفتاح السوق السورية".

وفي مايو/ أيار، أعلنت الهيئة السورية ارتفاع عدد الشركات التي استأنفت رحلاتها من وإلى البلاد إلى 12 شركة.

يأتي هذا التحول بعد سنوات من التراجع الحاد في حركة العبور الجوي فوق سوريا، والذي بدأ تدريجيا منذ عام 2012 نتيجة الظروف الأمنية غير المستقرة، وما تبع ذلك من تصنيفات دولية اعتبرت الأجواء السورية "مناطق مخاطر".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971-2000).