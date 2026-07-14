سوريون بالشمال يشعرون بهزة أرضية مركزها غازي عينتاب التركية

سوريا/ الأناضول

قال المركز الوطني للزلازل في سوريا، الثلاثاء، إن بعض الأهالي في شمال البلاد شعروا بهزة أرضية مركزها مدينة غازي عينتاب جنوبي تركيا، وبلغت قوتها 4.0 درجات على مقياس ريختر.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" (رسمية) عن المركز قوله، إن محطاته "تسجل اليوم الثلاثاء الساعة 17:27 بالتوقيت المحلي (19:27 ت.غ) هزة أرضية قدرها 4.0 درجات على مقياس ريختر"

وأضاف أن "مركز الزلزال في مدينة غازي عنتاب التي تبعد عن شمال غرب حلب (شما سوريا) نحو 106 كم، وقد شعر بالهزة الأرضية بعض السكان في شمال البلاد".

ولم يتم على الفور الإعلان ما إذا كانت الهزة الأرضية قد خلفت خسائر بشرية أو مادية.

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، ارتدت آثار زلزال ضرب جنوبي تركيا، إلى محافظات سورية عدة، حيث شعر السكان حينها بهزات أرضية ملموسة، وفق القناة ذاتها.

ونقلت القناة حينها عن المركز الوطني للزلازل، قوله إن الهزة كانت بقوة 6.0 درجات على مقياس ريختر في مدينة ملاطيا التركية، وسكان مناطق الشمال السوري شعروا بها.