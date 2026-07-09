سوريا.. وفد كويتي يتفقد جاهزية مطار دير الزور لاستئناف الرحلات

إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول

تفقد وفد كويتي، يرافقه ممثلون عن شركة "طيران الجزيرة"، جاهزية مطار دير الزور الدولي شرقي سوريا، تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع الكويت.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية، في بيان الخميس، إن الوفد أجرى جولة ميدانية شملت مرافق المطار المختلفة.

وأضافت أن الوفد اطلع على البنية التحتية والتجهيزات الفنية والخدمات التشغيلية، في إطار تقييم جاهزية المطار واستكمال إجراءات إعادة تشغيل الرحلات المباشرة بين الكويت ودير الزور.

ورافق الوفدَ عددٌ من مديري الإدارات في الهيئة السورية، وقدموا شرحا بشأن الأعمال المنجزة ومدى جاهزية المطار لاستقبال الرحلات الجوية، وفق البيان.

وأوضحت الهيئة أن الزيارة تأتي ضمن جهود إعادة تأهيل المطارات السورية وتشغيلها وتوسيع شبكة الوجهات الجوية.

وتابعت أن تشغيل المطار سيسهم في إعادة ربط المنطقة الشرقية بالوجهات الإقليمية والدولية، وتوفير خيارات سفر مباشرة وآمنة، ودعم الحركة الاقتصادية والتنموية.

وأفادت بمواصلة مباحثاتها مع عدد من شركات الطيران العربية والإقليمية، بهدف تشغيل رحلات منتظمة إلى مطار دير الزور خلال المرحلة المقبلة.

وفي فبراير/ شباط 2025 هبطت أول طائرة مدنية تجريبية في مطار دير الزور، بعد توقف دام 13 عاما، إثر تحويله إلى ثكنة عسكرية خلال الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على المعارضين له بين عامي 2011 و2024.

وأعلنت هيئة الطيران في يونيو/ حزيران الماضي ارتفاع عدد الشركات التي استأنفت رحلاتها من البلاد وإليها إلى 12 شركة.

يأتي ذلك بعد سنوات من التراجع الحاد في حركة العبور الجوي فوق سوريا، منذ عام 2012، بسبب الأوضاع الأمنية وتصنيفات دولية اعتبرت الأجواء السورية "مناطق مخاطر".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، دخلت فصائل سورية العاصمة دمشق، منهية حكم نظام بشار الأسد الذي استمر 24 عاما، بعد أن ورث الحكم من والده حافظ.