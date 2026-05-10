سوريا.. وصول الدفعة الرابعة من أهالي عفرين إلى مناطقهم بحسب ما أوردته قناة الإخبارية السورية ومديرية إعلام الحسكة

ليث الجنيدي/ الأناضول

أفادت قناة "الإخبارية السورية"، السبت، بوصول الدفعة الرابعة من نازحي منطقة عفرين (شمال) المقيمين في محافظة الحسكة (شمال شرق) إلى قراهم وبلداتهم.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت مديرية إعلام محافظة الحسكة، في بيان عبر قناتها على منصة "تلغرام"، أنه "بإشراف الفريق الرئاسي انطلقت اليوم (السبت) قافلة جديدة تضم نحو 1200 عائلة من أهالي عفرين من محافظة الحسكة باتجاه قراهم وبلداتهم في منطقة عفرين".

وقال البيان، إن ذلك يأتي "في إطار استمرار عودة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية بعد سنوات من النزوح".

وأوضح أنه رافق القافلة الأمن الداخلي في محافظتي الحسكة وحلب (شمال)، بالتنسيق مع وزارة الطوارئ والكوارث التي تعمل على توفير الدعم والمستلزمات المطلوبة خلال الرحلة، وفق المديرية.

وتُعد هذه الخطوة تأكيدا على مستوى الاستقرار الذي تشهده سوريا واستعادة الدولة لدورها السيادي.

كما أنها تأتي كاستجابة إنسانية ووطنية لإنهاء ملف النزوح الذي بدأ مع انطلاق عمليات عسكرية عام 2018 لتحرير المدينة من يد تنظيم "واي بي جي" الإرهابي.

وحينها اضطر مئات الآلاف من المدنيين لترك منازلهم في قرى وبلدات عفرين تجنباً للقصف والاشتباكات آنذاك.

وتُمثل عودة هذه القوافل إغلاقا لصفحة شتات دامت سنوات، وإيذانا ببدء مرحلة جديدة من إعادة الاستقرار والاندماج المجتمعي.

وفي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى "اتفاق شامل" مع "قسد"، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج.