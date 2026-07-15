خلال استقبال نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الملحق العسكري التركي العقيد حسن غوز في دمشق

سوريا وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري خلال استقبال نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الملحق العسكري التركي العقيد حسن غوز في دمشق

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

بحثت سوريا وتركيا، الأربعاء، سبل تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين البلدين الجارين.



وأفادت وزارة الدفاع السورية، في بيان، بأن نائب وزير الدفاع اللواء محمد خير شعيب استقبل الملحق العسكري في السفارة التركية لدى دمشق العقيد حسن غوز.

وقالت إن اللقاء تناول "واقع العلاقات العسكرية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك".



وتشهد العلاقات التركية السورية تطورا متسارعا في المجالات كافة بهدف تعزيز التعاون المشترك.