وزير الطاقة السوري محمد البشير والسفير الصيني أكدا خلال لقاء في دمشق أهمية التنسيق وتبادل الخبرات لدعم مشروعات الطاقة

سوريا والصين تبحثان توسيع الشراكة في قطاع الطاقة وزير الطاقة السوري محمد البشير والسفير الصيني أكدا خلال لقاء في دمشق أهمية التنسيق وتبادل الخبرات لدعم مشروعات الطاقة

إسطنبول / الأناضول



بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، الأحد، مع سفير الصين لدى دمشق شي هونغوي، توسيع الشراكة وتبادل الخبرات لدعم مشروعات قطاع الطاقة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الجانبان في دمشق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت الوكالة إن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، وتوسيع الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم مشروعات الطاقة وتعزيز العلاقات السورية الصينية.

ويأتي اللقاء ضمن مساعي دمشق لاستقطاب الاستثمارات والشراكات الدولية لإعادة تأهيل قطاع الطاقة، الذي تضرر بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، ورفع قدرته الإنتاجية في مجالات الكهرباء والنفط والغاز والطاقة المتجددة.

وفي مايو/ أيار 2025، بحث البشير مع وفد صيني فرص الاستثمار في قطاع الطاقة، فيما أبدت شركات صينية اهتمامها بالسوق السورية واستعدادها لتقديم الدعم الفني والتقني، وفق "سانا".