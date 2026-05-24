سوريا.. مقتل طفل بانفجار مخلفات حرب في ريف درعا

قتل طفل وأُصيب 3 آخرون، الأحد، بانفجار قنبلة من مخلفات الحرب، في ريف محافظة درعا جنوبي سوريا.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" (رسمية) بـ"مقتل طفل وإصابة 3 آخرين، جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب في بلدة الغارية الشرقية بريف درعا الشرقي".

ومن حين لآخر، تعلن السلطات السورية عن سقوط قتلى أو إصابات جراء انفجار مخلفات من الحرب التي شنها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على البلاد لمدة 14 عاما (2011- 2024).

وأدت تلك الحرب إلى سقوط مئات آلاف القتلى والجرحى، فضلا عن دمار هائل طال البنى التحتية في البلاد، قبل أن دخول الثوار السوريون العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وسقوط نظام الأسد.

وتواصل الجهات المعنية، ومنظمات دولية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعمالها الميدانية في عدة مناطق سورية للكشف عن الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلّفتها الحرب.