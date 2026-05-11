سوريا.. مقتل شخصين بانفجار مخلفات حرب بريف درعا

قتل شخصان، الأحد، في بلدة إبطع بريف محافظة درعا جنوبي سوريا، إثر انفجار مخلفات حرب.

وقالت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية: "مقتل شخصين بانفجار مخلفات حرب داخل محل خردة (أدوات مستعملة)، في بلدة إبطع بريف درعا الأوسط".



وأضافت القناة أن "الجهات المختصة أهابت بالأهالي عدم الاقتراب من المكان، أو الاقتراب من الأجسام الغريبة في المنطقة".

وتشهد مناطق متفرقة في سوريا بين الحين والآخر حوادث مشابهة نتيجة مخلفات الحرب التي خلّفها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000- 2024)، ما يوقع ضحايا مدنيين بشكل متكرر.

وتواصل السلطات السورية جهودها لتعزيز إجراءات السلامة والتعامل مع الأجسام غير المنفجرة في مختلف المناطق.