الخطوة تمثل بدء تشغيل الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين الرياض وحلب في إطار تعزيز الربط الجوي واستئناف حركة الطيران..

سوريا.. مطار حلب الدولي يستقبل أولى رحلات شركة "فلاي ناس" السعودية الخطوة تمثل بدء تشغيل الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين الرياض وحلب في إطار تعزيز الربط الجوي واستئناف حركة الطيران..

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

استقبل مطار حلب الدولي شمالي سوريا، السبت، أولى رحلات شركة "فلاي ناس" السعودية القادمة من العاصمة الرياض، إيذاناً ببدء تشغيل الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين.

وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، في بيان، بأن مطار حلب الدولي يستقبل أولى رحلات شركة "فلاي ناس" السعودية القادمة من الرياض "إيذاناً ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين".

وتأتي تلك الخطوة في إطار اتساع نطاق عودة الشركات الدولية والإقليمية إلى الأجواء والمطارات السورية.

إذ أعلنت هيئة الطيران السورية، مساء الاثنين، عودة الرحلات الجوية المنتظمة والمباشرة لشركتي طيران ألمانيتين هما "ليف أفييشن" و"زونداير".

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت الهيئة ارتفاع عدد الشركات التي استأنفت رحلاتها من وإلى البلاد إلى 12 شركة.

جاء ذلك عقب سنوات من التراجع الحاد في حركة العبور الجوي فوق الأجواء السورية منذ عام 2012 نتيجة الظروف الأمنية السابقة وتصنيف الأجواء كـ"مناطق مخاطر".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971-2000).