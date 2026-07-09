سوريا.. مصرع جندي وإصابة اثنين أثناء إزالة ألغام في حلب

إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول

لقي جندي سوري مصرعه وأصيب آخران، الخميس، أثناء مهمة لإزالة ألغام في محيط "سد تشرين" بمحافظة حلب شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع أن "أحد جنود الجيش العربي السوري استشهد وأصيب اثنان آخران خلال تنفيذ أعمال إزالة الألغام في محيط سد تشرين بريف حلب الشرقي".

ومن حين لآخر، تعلن السلطات السورية سقوط قتلى أو إصابات جراء انفجار مخلفات من الحرب التي شنها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على شعبه لمدة 14 عاما (2011- 2024).

وأدت تلك الحرب إلى سقوط مئات آلاف القتلى والجرحى، فضلا عن دمار هائل طال البنى التحتية، قبل دخول الثوار العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وسقوط نظام الأسد.

وتواصل الجهات المعنية ومنظمات دولية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعمالها الميدانية في عدة مناطق سورية للكشف عن الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلّفتها الحرب.

ووفق بيانات المرصد الدولي للألغام الأرضية، تسببت الذخائر غير المنفجرة في سوريا منذ العام 2011 بمقتل أو إصابة أكثر من 13 ألف شخص.

