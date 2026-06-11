كلمة لمندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن حول‎ ‎"الحلول ‏السياسية في الشرق الأوسط"

سوريا: لم نصل لنتائج بمحادثاتنا مع إسرائيل وحريصون على كسر الجمود كلمة لمندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن حول‎ ‎"الحلول ‏السياسية في الشرق الأوسط"

ليث الجنيدي/ الأناضول

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، الأربعاء، إن بلاده لم تصل بعد إلى "نتائج ملموسة" في المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بين سوريا وإسرائيل.



وشدد على حرص دمشق على استمرار المفاوضات بهدف كسر الجمود والتوصل إلى تفاهمات ترضي جميع الأطراف.

جاء ذلك في كلمة ألقاها علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول "الحلول السياسية في الشرق الأوسط"، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال علبي: "يبقى ميثاق الأمم المتحدة ولا سيما الفصل السادس منه المرجعية القانونية والسياسية ‏لتسوية المنازعات القائمة".

واستدرك: "ورغم الدور الكبير الذي أسنده لمجلس الأمن في ذلك، إلا أنه ‏أبقى ما تلتقي عليه إرادة الأطراف المتنازعة أسمى من أي تدخل خارجي في النزاع، ‏وهنا يكون للحوار والوساطة الدور الأكبر".

وأضاف علبي: "انخرطنا من هذا المنطلق بمحادثات أمنية مع إسرائيل بوساطة مشكورة من ‏الولايات المتحدة التي كان دورها في هذا الملف تأكيدا على حرصها على ‏إحلال السلام في المنطقة، وتجنيب شعوبها ويلات الدمار والحروب".

وأردف: "رغم أن هذا المسار لم يصل بعد إلى نتائج ملموسة على الأرض، إلا أننا ‏حريصون على الاستمرار به لكسر الجمود القائم والتوصل لتفاهمات ترضي جميع ‏الأطراف وتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي ذات السياق، أكد علبي، أن "سوريا الجديدة أعلنت منذ ‏اليوم الأول أنها لا ترغب في خوض الحروب مع أحد، وبأنها مستعدة لبحث المشاغل ‏الأمنية لأي طرف بالحوار الذي تؤمن به في سبيل الوصول إلى حلول".

وتابع: "نعرب عن سعادتنا بالصدى الإيجابي الذي تلقاه هذه المقاربة السورية الجديدة من ‏قبل المجتمع الدولي في سبيل إرساء دعائم الاستقرار في المنطقة".

ولفت علبي، إلى أنه "من عرف الحرب يعرف قيمة السلام جيدا، ويعرف أن الوساطة تتطلب حلولا ‏شجاعة ومقاربات واقعية، وهو ما خبرناه في سوريا خلال سنوات الكفاح ضد النظام ‏البائد عبر الوساطات المحلية أو الميدانية التي قمنا بها".



وشدد على أن بلاده "جاهزة لأن تمارس دورها الإيجابي في ‏المساهمة في حل النزاعات الإقليمية والدولية، وذلك جزء من عملية التعافي التي تعيشها، ‏ومسؤوليتها الحضارية".

جدير بالذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع، قال في مقابلة سابقة مع الأناضول، إنه لا يعتقد أن "المفاوضات مع إسرائيل وصلت إلى طريق مسدود، لكنها تجري بصعوبة شديدة بسبب إصرارها على التواجد على الأراضي السورية".

وبوتيرة شبه يومية، ينتهك الجيش الإسرائيلي سيادة سوريا، لا سيما في الجنوب، عبر القصف والتوغلات التي يتخللها نصب حواجز وتفتيش المارة ومداهمة منازل واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وعقب إسقاط الثوار السوريين نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة، فيما أكدت دمشق التزامها بالاتفاقية.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سوريا، أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.