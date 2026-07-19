سوريا.. قوة إسرائيلية من 6 آليات عسكرية تتوغل بالقنيطرة وفق وكالة الأنباء السورية

إسطنبول/ الأناضول

توغلت قوة إسرائيلية مكونة من 6 آليات عسكرية، السبت، في محافظة القنيطرة (جنوب غرب).

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن "قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ست آليات عسكرية تتوغل باتجاه سد كودنا بريف القنيطرة الأوسط، بالتزامن مع تحليق للطيران المسير في المنطقة".

يأتي ذلك في سياق استمرار خروقات إسرائيل المتكررة لسيادة سوريا.

وتشهد مناطق جنوبي سوريا، منذ أشهر، توغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات، إلى جانب إقامة حواجز عسكرية.

وتصاعدت هذه التحركات عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وإعلان إسرائيل انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، وسيطرتها على المنطقة السورية العازلة.