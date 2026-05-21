سوريا.. قوة إسرائيلية تنسحب من القنيطرة بعد توغل وتفتيش للمارة وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية..

ليث الجنيدي / الأناضول

انسحبت قوة إسرائيلية، الخميس، من محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، بعد توغل أقامت خلاله حاجزا لتفتيش المارّة.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة ‏الشمالي".

وبينت أن "قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين، نصبت ‏حاجزاً مؤقتاً في المنطقة، وعمدت إلى تفتيش المارة، قبل أن تنسحب لاحقا".

والأربعاء، اعتقلت القوات الإسرائيلية شابين في منطقتين بالمحافظة، وأفرجت عنهما بعد ساعات.

ويواصل الجيش الإسرائيلي انتهاك سيادة سوريا، لا سيما في الجنوب، عبر قصف وتوغلات تتخللها إقامة حواجز وتفتيش المارة ودهم منازل واعتقال مدنيين، بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وتحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ حرب يونيو/ حزيران 1967، كما وسعت رقعة احتلالها عقب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد أواخر 2024.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة مع سوريا عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة، فيما أكدت دمشق التزامها بالاتفاقية.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة بعد الإطاحة بنظام الأسد غارات على سوريا أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.