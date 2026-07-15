سوريا.. قوة إسرائيلية تعتقل شابا لساعات خلال توغل بالقنيطرة

إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول

اعتقلت قوة إسرائيلية، الأربعاء، شابا سوريا لساعات قبل أن تفرج عنه، خلال توغل جديد في محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت اليوم الأربعاء في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي".

وأشارت أن "قوة للاحتلال أقامت حاجزاً مؤقتاً (في القرية)، وفتشت المارة واعتقلت شخصاً قبل أن تنسحب من المنطقة، فيما أفرجت عنه بعد ساعات".

ولفتت إلى أن "قوات الاحتلال توغلت أمس في قريتي معرية بريف ‏درعا ‏الغربي والبصالي بريف ‏القنيطرة الجنوبي".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب السوري بشأن الحادثة، التي تأتي في سياق استمرار خروق تل أبيب لسيادة سوريا.



وتشهد مناطق جنوبي سوريا، منذ أشهر، توغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات، إلى جانب إقامة حواجز عسكرية.

وتصاعدت هذه التحركات عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وإعلان إسرائيل انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، وسيطرتها على المنطقة السورية العازلة.