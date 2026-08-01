سوريا.. قوات إسرائيلية تقتحم منزلا في درعا وتفتشه

إسطنبول/ ليث الجنيدي / الأناضول



داهمت قوات من الجيش الإسرائيلي، السبت، منزلا في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا، وأجرت عمليات تفتيش فيه.

وذكرت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية أن "دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم منزلا في وادي الرقاد بريف درعا الغربي وتجري عملية تفتيش".

ولم تكشف القناة تفاصيل إضافية بشأن الاقتحام، كما لم يصدر تعقيب رسمي عن الجانب الإسرائيلي أو السلطات الأمنية السورية.

وتشهد مناطق جنوب سوريا منذ أشهر توغلات إسرائيلية متكررة، تشمل مداهمات للمنازل واعتقال مدنيين وإقامة حواجز عسكرية.

وجاء ذلك عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وإعلان إسرائيل انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 وسيطرتها على المنطقة العازلة.

وتطالب دمشق بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي السورية، مؤكدة أن أي إجراءات تتخذها تل أبيب هناك باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، داعية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام بالقرارات الدولية.