سوريا.. ضبط وتفكيك عبوات ناسفة في مخبأ خلية تفجيرات دمشق

إسطنبول/ الأناضول

كشفت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، أنه تم ضبط عبوات ناسفة وتفكيكها بعد مداهمة مخبأ للخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق، الثلاثاء الماضي.

وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "التحقيقات المكثفة مع أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات السابع من تموز (يوليو) بدمشق، قادت إلى الكشف عن مخبأ سري خصصته الخلية لتخزين المتفجرات تمهيداً لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية".

وأضافت: "في عملية دقيقة، داهمت قوى الأمن الداخلي الموقع المحدد بعد اعترافات الخلية، وضبطت عدداً من العبوات الناسفة، حيث تمكنت الفرق الهندسية من تفكيكها وإبطال مفعولها بأمان وفق الإجراءات الفنية المعتمدة".

وأكدت أن التحقيقات "لا تزال مستمرة" للكشف عن أي مخابئ أخرى مرتبطة بالخلية.

والخميس، أعلن وزير الداخلية أنس خطاب، إلقاء القبض على "الخلية الإرهابية" المسؤولة عن التفجيرات التي استهدفت العاصمة دمشق قبل يومين.

وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، نقلت فضائية "الإخبارية" الرسمية، عن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي، قوله إن "التحقيقات الأولية مع الخلية التي أُلقي القبض عليها المتورطة بتفجيرات دمشق تظهر أنها تتبع لتنظيم داعش" الإرهابي.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية السورية، إصابة 18 شخصا، بينهم 4 من عناصر الشرطة، إثر انفجار عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع قرب مبنى وزارة السياحة في دمشق.

فيما أعلنت وزارة الصحة، أن الحصيلة النهائية للتفجيرين بلغت قتيلا واحدا و36 مصابا.

وتزامن التفجيران مع زيارة أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى دمشق.

وتواصل السلطات السورية جهودها لتعزيز الأمن منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر عام 2024.