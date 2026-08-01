سوريا.. توقيف 3 أشقاء متورطين بمجزرة تصفية 15مدنيا في عهد المخلوع وفق بيان لقوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية..

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

ألقت السلطات السورية، السبت، القبض على ثلاثة أشقاء مطلوبين لتورطهم في ارتكاب مجزرة تصفية جماعية بحق 15 مدنيًا معتقلًا إبان فترة النظام السابق.

وذكرت قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، في بيان، أنها تمكنت من توقيف المطلوبين المتورطين في التصفية الجماعية، وهم الأشقاء: أكرم شمة، وفرزات شمة، وغياث شمة.

وأشارت إلى أن التحقيقات المدعومة بالأدلة والقرائن والمقاطع المرئية التي وثّقت الجريمة، أوضحت تورط المقبوض عليهم في احتجاز 15 مدنيًا أعزل وتصفيتهم إبان فترة الثورة السورية.

وبيّنت أن الموقوفين أقروا بمسؤوليتهم المباشرة عن المقطع المصور الذي وثّق الجريمة.

وأظهر المقطع الضحايا وهم مقيّدو الأيدي ومعصوبو الأعين، قبل إجبارهم تحت تهديد السلاح على تمجيد رأس النظام المخلوع بشار الأسد، ليتعرضوا بعدها لإطلاق نار جماعي أودى بحياتهم، وفق البيان.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفين، واستكمال الإجراءات الأصولية تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ ما يلزم بحقهم.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون بقيادة أحمد الشرع من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد (2000 - 2024).

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة عناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة الممتدة بين عامي 2011 و2024.