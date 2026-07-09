سوريا.. توغل إسرائيلي جديد بريف القنيطرة ونصب حاجز تفتيش

إسطنبول/ ليث الجنيدي / الأناضول

توغلت قوات إسرائيلية، الخميس، في محافظة القنيطرة السورية جنوب غربي البلاد، ونصبت حاجزا لتفتيش المارة.

وأفادت قناة الإخبارية السورية بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة".

وأضافت أن القوات نصبت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة، بالتزامن مع مرور دورية لقوات "أندوف" التابعة للأمم المتحدة في المنطقة.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب السوري على التوغل، الذي يأتي في سياق استمرار الخروقات الإسرائيلية لسيادة سوريا.

ويأتي ذلك بعد يومين من إدانة الرئيس السوري أحمد الشرع "الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تقوض أمن المنطقة بأسرها"، ودعوته إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها جنوبي سوريا.

وقال الشرع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "أساس الاستقرار الحقيقي يفرض التزاما دوليا بإلزام إسرائيل بالعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، والانسحاب الكامل من المناطق التي احتلتها بعد 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024".

وتشهد مناطق جنوبي سوريا، منذ أشهر، توغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات، إلى جانب إقامة حواجز عسكرية.

وتصاعدت هذه التحركات عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وإعلان إسرائيل انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 وسيطرتها على المنطقة السورية العازلة.