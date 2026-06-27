ليث الجنيدي/ الأناضول



توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي، السبت، في إحدى قرى ريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، وفتشت مارة وأحد المنازل، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت الوكالة إن "قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت اليوم في قرية عين العيد بريف القنيطرة الجنوبي".

وأضافت أن القوة "نصبت حاجزا عسكريا، وفتشت المارة، كما فتشت أحد منازل الأهالي"، دون أن يتضح على الفور سبب ذلك.

وأشارت الوكالة إلى أن قوة إسرائيلية أخرى مؤلفة من 4 آليات عسكرية سبق أن توغلت، الجمعة، في قرية عين الزيوان بريف القنيطرة الجنوبي، وداهمت منزل أحد الأشخاص واعتقلته، قبل أن تنسحب من المنطقة.

يأتي ذلك في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا، التي تكررت خلال الأشهر الأخيرة بشكل شبه يومي في جنوب البلاد، وشملت مداهمات وتفتيشا للمنازل، ونصب حواجز، واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وتتزامن هذه التطورات مع تصريحات للرئيس السوري أحمد الشرع قال فيها إن المفاوضات مع إسرائيل لم تصل إلى طريق مسدود، لكنها تواجه صعوبات بسبب إصرار إسرائيل على البقاء داخل الأراضي السورية.

وعقب إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ومنذ ذلك الحين، واصلت إسرائيل شن غارات جوية وتوغلات برية داخل الأراضي السورية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.