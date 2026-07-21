سوريا تضبط شحنة أسلحة مخبأة في سيارة متجهة إلى لبنان

إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، الثلاثاء، ضبط شحنة أسلحة كانت مخبأة داخل إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية.

وقالت الهيئة في بيان إن "أمانة جمارك جديدة يابوس ضبطت 226 قنبلة من نوع آر بي جي، كانت مخبأة بإحكام داخل مخابئ سرية في إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية".

وتضم الخريطة الرسمية للمنافذ الحدودية بين سوريا ولبنان 7 معابر رئيسية، هي: "جديدة يابوس- المصنع"، و"الدبوسية- العبودية" و"تلكلخ- البقيعة" و"العريضة- العريضة" و"جوسية- القاع"، إضافة إلى معبري "مطربا" و"جسر قمار- وادي خالد".

وفي الوقت الذي تعمل فيه معابر الشمال والساحل بانتظام، لا تزال التحديات الأمنية والميدانية الناجمة عن الأوضاع العسكرية الراهنة تفرض قيودا على حركة المرور عبر معبري "المصنع" و"جوسية".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 أطاح الثوار السوريون بنظام بشار الأسد (2000-2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ الأسد (1971-2000).