سوريا ترفع أسعار المشتقات النفطية "لضمان استمرارية التوريد" وفق ما نقلته قناة الإخبارية السورية عن الشركة السورية للبترول

ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلنت الشركة السورية للبترول عن بدء العمل بأسعار جديدة للمشتقات النفطية في السوق المحلية اعتبارا من الخميس، وذلك لمواكبة الارتفاعات العالمية في تكاليف الشحن والطاقة.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" عن الشركة السورية للبترول، أنها قررت "تعديل أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية بدءا من اليوم الخميس".

وقالت إن: "الإجراءات الحالية تأتي ضمن إدارة استدامة الخدمة وضمان استمرارية التوريد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المؤثرة على قطاع الطاقة بما يحقق التوازن بين استمرارية الخدمة واستقرارها".

وجاء التعديل السعري الجديد لمادة بنزين أوكتان (95) لتصبح بـ 1.15 دولار لليتر الواحد، بعد أن كانت قد استقرت في الفترة السابقة (قبل تعديل اليوم) عند 1.05 دولار.

وأصبح بنزين أوكتان (90) بـ 1.10 دولار بعد أن كان قد خُفض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 إلى 0.85 دولار.

كما شمل التعديل مادة المازوت لتصبح بـ 0.88 دولار صعودا من 0.75 دولار في الفترة السابقة.

أما أسطوانة الغاز المنزلي فقد ارتفعت لتصل إلى 12.50 دولارا مقارنة بـ 10.50 دولارات سابقا.

في حين سجلت أسطوانة الغاز الصناعي السعر الأعلى بوصولها إلى 20 دولارا بعد أن كانت قد تراجعت في الفترة الماضية إلى 16.8 دولارا.

وأرجعت الشركة السورية قرار التعديل إلى "الارتفاعات العالمية المتواصلة في أسعار النفط وتكاليف التوريد والشحن إلى جانب التداعيات المرتبطة بالظروف الإقليمية الراهنة وما فرضته من ضغوط إضافية على قطاع الطاقة".

وأوضحت أنه "خلال الفترة الماضية تم الحفاظ على استقرار الأسعار رغم ارتفاع الكلفة الفعلية في إطار الحرص على امتصاص انعكاسات المتغيرات العالمية قدر الإمكان وضمان استمرار توفر المشتقات النفطية والخدمات المرتبطة بها".

ويمثل هذا التعديل ضرورة لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الوفاء بالتزاماتها تجاه احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وخلال سنوات الثورة على النظام المخلوع، كان قطاع المشتقات النفطية يشهد تذبذبا واحتكارا للأرباح غير المشروعة.

ومع استعادة الحكومة السورية السيطرة الكاملة على حقول النفط والغاز، فإن هذا القطاع سيشهد وفق مراقبين أهم انعطافة اقتصادية في البلاد منذ عقود من الزمن، وإنهاء التبعية للخارج في تأمين موارد الطاقة، وزيادة الإيرادات الحكومية.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 تمكن الثوار السوريون بقيادة أحمد الشرع من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد (2000-2024).