بيان لوزارة الخارجية بعد توغل في درعا والقنيطرة رافقه تحليق للطيران وإطلاق قذائف ونيران..

سوريا تدين توغلات الجيش الإسرائيلي وتطالب بتدخل دولي بيان لوزارة الخارجية بعد توغل في درعا والقنيطرة رافقه تحليق للطيران وإطلاق قذائف ونيران..

دمشق/ ليث الجنيدي / الأناضول

أدانت سوريا، الاثنين، توغلات نفذها الجيش الإسرائيلي داخل أراضيها في محافظتي القنيطرة ودرعا (جنوب)، وما رافقها من قصف مدفعي وتحليق طيران، مطالبة بتدخل دولي لوقفها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها "تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية، في محافظتي القنيطرة ودرعا، واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية، وما نتج عن ذلك من ترويع للمدنيين".

وأكدت أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974".

وحذرت من أن استمرار ر هذه الاعتداءات "يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، ويزيد من معاناة المدنيين في المناطق المستهدفة، وينذر بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة".

ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياتهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك، بما يصون سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها".

ومساء الأحد، أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه مدنيين في محافظة درعا، واستهدف إحدى القرى بقذائف مدفعية، بالتزامن مع تحليق طيران في الأجواء.

وتشهد سوريا منذ أشهر تصاعداً في الاعتداءات الإسرائيلية، شملت عمليات دهم وتفتيش لمنازل مدنيين وإقامة حواجز واعتقالات.

وعقب إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة بالعام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.