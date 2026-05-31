سوريا.. تحييد عنصر من "داعش" حاول تفجير نفسه قرب مقر عسكري بحلب وفقا لما نقلته قناة "الإخبارية السورية" عن مصدر أمني لم تسمه

ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلنت السلطات السورية، مساء السبت، تحييد عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، أثناء محاولته تفجير نفسه قرب مقر عسكري بمحافظة حلب (شمال).

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" (رسمية) عن مصدر أمني لم تسمه، إنه تم "تحييد أحد عناصر داعش (لم يذكر هويته) أثناء محاولته تفجير نفسه قرب مقر عسكري في بزاعة بريف حلب الشمالي".

وتشهد بعض المناطق السورية بين الحين والآخر حوادث أمنية مرتبطة بنشاط مسلحين مجهولين، فيما تؤكد السلطات سعيها إلى تعزيز الاستقرار وضبط الأوضاع في مختلف المحافظات.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انضمت سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة "داعش"، الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014.