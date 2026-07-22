بعد انتهاء الجلسة الثالثة لمحاكمة وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية

سوريا.. تأجيل محاكمة وسيم الأسد إلى 29 يوليو الجاري بعد انتهاء الجلسة الثالثة لمحاكمة وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

انتهت، الأربعاء، الجلسة الثالثة من محاكمة المتهم وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع، فيما تقرر تحديد 29 يوليو/تموز الجاري، موعدا للجلسة المقبلة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الجلسة الثالثة عقدت برئاسة القاضي فخر الدين العريان، في محكمة الجنايات الرابعة بالعاصمة دمشق، بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.

وبيّنت الوكالة أنه تقرر تحديد 29 يوليو الجاري موعداً للجلسة المقبلة.

ووسيم الأسد (46 عاما) هو ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، ويُعرف بأنه من أبرز المتهمين بالاتجار بمخدرات الكبتاغون وتهريبها لدول الجوار خلال عهد النظام السابق، كما يخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية.

وأوقفته السلطات السورية في 21 يونيو/حزيران 2025، ضمن حملات ملاحقة متهمين بارتكاب جرائم خلال عهد النظام السابق.

وتأتي هذه الجلسات ضمن مسار قضائي لملاحقة الانتهاكات المرتكبة خلال السنوات الماضية، في إطار جهود العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين، وفق الوكالة.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من نظام عائلة الأسد.