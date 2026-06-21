يستمر لـ5 أيام، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية

سوريا.. انطلاق معرض "فود إكسبو 2026" الغذائي بمشاركة 300 شركة يستمر لـ5 أيام، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية

ليث الجنيدي/ الأناضول

انطلقت في مدينة المعارض بدمشق، الأحد، فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف "فود إكسبو 2026" في دورته الـ21، بمشاركة 300 شركة محلية وعربية ودولية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بـ"انطلاق فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو 2026 في دورته الـ21 برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة".

وأشارت الوكالة إلى أنه "يستمر حتى الـ25 من يونيو/ حزيران الجاري، في مدينة المعارض بدمشق".

وأفادت بأنه "يشارك في المعرض أكثر من 300 شركة محلية وعربية ودولية، بهدف الترويج للمنتجات الغذائية السورية والصادرات ذات القيمة المضافة".

كما يهدف المعرض إلى "استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين الشركات المحلية والعربية والدولية، بما يسهم في تطوير القدرات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة".

ويضم المعرض اختصاصات متعددة تشمل الزيوت، والمعجنات والحبوب، وأغذية الأطفال، والمعلبات، والألبان والأجبان، والحلويات، واللحوم ومنتجاتها، والمياه والعصائر، والدواجن والأسماك.

ويشمل المواد الأولية للصناعات الغذائية وآلات التعبئة والتغليف وموادها، وفق سانا.

ويأتي انعقاد المعرض في وقت تسعى فيه القطاعات الإنتاجية السورية إلى ترسيخ حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية بعد سنوات من التحديات الاقتصادية إبان فترة حكم النظام المخلوع.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون بقيادة أحمد الشرع من الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024).