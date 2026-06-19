عيسى غنام وفادي معروف سرّبا إحداثيات معسكر للثوار بمدينة كفرتخاريم عام 2020 ليغير عليه جيش النظام البائد ويقتل نحو 100 شخص، وفق وزارة الداخلية..

سوريا.. القبض على مشاركين اثنين بمجزرة "جبل الدويلة" عيسى غنام وفادي معروف سرّبا إحداثيات معسكر للثوار بمدينة كفرتخاريم عام 2020 ليغير عليه جيش النظام البائد ويقتل نحو 100 شخص، وفق وزارة الداخلية..

ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، القبض على مشاركين في مجزرة "جبل الدويلة" بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد، التي وقعت عام 2020 وأدت إلى مقتل أكثر من 100 مقاتل من الثوار ضد النظام المخلوع.

وقالت الوزارة: "ألقت وحدات الأمن الداخلي في محافظة إدلب (شمال غرب) القبض على المدعوَّين عيسى غنام وفادي معروف، المتورطَين في تسريب إحداثيات معسكر للثوار في جبل الدويلة بمدينة كفرتخاريم عام 2020".

وأشارت إلى أن "التحقيقات كشفت أن المدعو فادي معروف الملقب بأبو جهل قام بإرسال إحداثيات الموقع إلى المدعو عيسى غنام، الذي بدوره نقلها إلى العميد عبد الرحمن نجم، رئيس فرع أمن الدولة في عهد النظام البائد".

ولفتت إلى أن "المعسكر تعرّض حينها لغارات جوية مباشرة أثناء اجتماع لعناصره، ما أسفر عن سقوط أكثر من 100 شهيد وجريح".

وأوضحت أنه "أُحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأصول، في إطار التأكيد على أن المسار القضائي العادل هو السبيل لمحاسبة كل من تورط في سفك دماء السوريين".

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة عناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة الممتدة بين 2011 و2024.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون بقيادة أحمد الشرع من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد (2000-2024).

