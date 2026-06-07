سوريا.. القبض على مدير مكتب قائد القوات الخاصة بالنظام المخلوع

عبد السلام فايز / الأناضول



أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد، القبض على غسان عساف مدير مكتب سهيل الحسن قائد القوات الخاصة في النظام المخلوع.

وقالت الوزارة في بيان: "تمكنت إدارة مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على المجرم غسان عساف، الذي شغل منصب مدير مكتب المجرم سهيل الحسن برتبة مساعد أول في أجهزة النظام البائد"، دون تحديد المكان.

وأضافت أن عساف "من المتورطين في ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين في ريف حلب الغربي (شمال)، فضلا عن استمراره بعد تحرير البلاد في العمل التخريبي ضد الدولة، عبر تجنيد الخلايا الإرهابية، وبث التحريض، والوقوف خلف تفجيرات استهدفت الأمن العام ومؤسساته".

وأفادت بأن "الجهات المختصة مستمرة باستكمال كافة التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيدا لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

ويعتبر الحسن من أبرز وجوه النظام البائد، لدوره في قمع السوريين خلال سنوات الثورة (2011- 2024)، بالإضافة إلى سعيه لإثارة القلاقل الأمنية في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وسط تقارير أفادت بهروبه إلى روسيا.

والسبت، أعلنت وزارة الداخلية، في بيانات منفصلة، توقيف 3 قادة مجموعات في النظام المخلوع، بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، وهم شعيب محمود إبراهيم، ومحمد حساني، وآخر لم تكشف هويته.

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة عناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة.