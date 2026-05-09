سوريا.. القبض على مدير مكتب الشؤون العسكرية للمخلوع بشار الأسد

إسطنبول / الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء السبت، القبض على اللواء وجيه علي العبد الله، الذي شغل لمدة 13 عاما منصب مدير مكتب الشؤون العسكرية للرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن وحدات الأمن الداخلي، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، نفذت "عملية أمنية خاطفة" أسفرت عن اعتقال العبد الله.

وأضاف البيان أن العبد الله يُعد "أحد أركان الدائرة الضيقة للنظام السابق"، وكان مسؤولا عن تنسيق "الممارسات القمعية والانتهاكات الجسيمة" بحق المدنيين السوريين خلال فترة عمله في القصر الجمهوري.

وأوضح أن التحقيقات أظهرت توليه مهامه في مكتب الشؤون العسكرية بين عامي 2005 و2018، وهي الفترة التي وصفتها الوزارة بأنها "الأكثر دموية" في تاريخ البلاد.

وتأتي العملية ضمن سلسلة ملاحقات تنفذها السلطات السورية بحق مسؤولين وعسكريين سابقين متهمين بالتورط في انتهاكات خلال سنوات الثورة السورية.

وأمس جرى توقيف العميد الركن خردل أحمد ديوب، المتهم بالتورط في الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية بريف دمشق، سبقها اعتقال أمجد يوسف المتهم الأول بارتكاب مجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013.

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة عناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة الممتدة بين 2011 و2024.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون بقيادة أحمد الشرع من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد (2000-2024).